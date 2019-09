Ecco come può cambiare nuovamente il Milan di Marco Giampaolo, dopo la volontà dichiarata dal tecnico di mettere più muscoli.

Alla vigilia di Milan-Fiorentina, nella conferenza pre-match, Marco Giampaolo non aveva assoluta intenzione di cambiare le proprie idee tattiche e strategiche.

A chi gli chiedeva se il suo Milan avesse bisogno di maggior forza e muscoli, il tecnico rispondeva: “Il bel gioco si fa con la qualità, non con la quantità. Ho bisogno di calciatori che sappiano giocare al calcio”.

Ma dopo il 3-1 subito in casa dai viola, per via di una prestazione totalmente fallimentare, Giampaolo sembra stia rivedendo certe convinzioni. La Fiorentina ha stravinto ogni duello e ha corso il doppio dei rossoneri, dominando a centrocampo e punendo in contropiede.

Ieri nel post-partita di San Siro il tecnico ha ammesso: “Sto pensando di inserire più quantità in campo rispetto alla qualità”. Una frase che testimonia il momento di smarrimento fisico e psicologico del suo Milan.

PIÙ ROSSO CHE NERO – Leao predica nel deserto

Giampaolo sceglie la quantità: come cambia ancora il Milan

L’ammissione di Giampaolo apre nuovi scenari dal punto di vista tattico e delle scelte di formazione. Il Milan può dunque cominciare a pensare di cambiare nuovamente uomini e strategie in vista dei prossimi decisivi impegni.

L’idea è quella di mettere muscoli e forza nell’undici titolare; sicuramente a livello fisico sarà utile l’esordio dal 1′ minuto forzato di Leo Duarte, che sostituirà lo spento e squalificato Musacchio.

A centrocampo l’unico che merita la conferma dal putno di vista muscolare è Franck Kessie, che potrebbe però essere affiancato dal bosniaco Rade Krunic, calciatore che sa unire qualità e quantità come dimostrato ad Empoli.

In avanti l’insufficiente Suso, ormai fischiato anche dai propri tifosi, potrebbe tirare il fiato. Magari lasciando il posto a Ante Rebic, altro corazziere dotato di fisico tutt’altro che longinlineo. Non da escludere un cambio di modulo per rendere il Milan più quadrato: dal 4-3-3 al 4-4-2, con il generoso Fabio Borini assieme a Rebic come esterni di centrocampo e la coppia Piatek-Leao di punta.

Il tutto è solamente frutto delle eventualità, ma è ovvio che Giampaolo dovrà cambiare qualcosa se vuole venire a galla dal periodo tempestoso.

