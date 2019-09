Nella notte vertice fra Maldini, Boban e Massara per decidere il futuro di Giampaolo. L’allenatore nel frattempo rinuncia ad un evento.

Paolo Maldini ha difeso ancora Marco Giampaolo anche dopo quanto successo ieri sera a San Siro. Il Milan ha perso la sua terza partita di fila, la quarta in queste prime sei giornate di campionato. Ma è il modo in cui ha perso che sta facendo riflettere la società.

Come riporta ANSA, nella notte c’è stato un lungo vertice fra: Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Si segnala la presenza a Milano anche di Gordon Singer, figlio di Paul Singer, proprietario della Elliott Management Corporation. In questo momento Giampaolo ancora non è in discussione, ma è chiaro che la partita contro il Genoa di sabato inciderà parecchio sul suo futuro.

Milan News, Giampaolo bersagliato sui social

Intanto, proprio in vista della partita di Genova, il tecnico rossonero ha deciso di rinunciare ad un evento in programma oggi per ‘Milano Calcio City’, dedicato al suo mentore Galeone. Giampaolo non vuole staccare la testa dal lavoro e ha preferito glissare l’invito. La testa del mister è tutta sul campo e sul lavoro da fare. Perché sì, stavolta Genova, la sua Genova, può essere davvero l’ultima spiaggia.

Intanto la contestazione di ieri a San Siro ha lasciato un segno enorme. E sui social si continua a bersagliare chiunque, con l’allenatore in prima linea come nel più classico dei casi. I tifosi ora paragonano Giampaolo a Tabarez e rimpiangono Gennaro Gattuso, colui che lo scorso anno ha sfiorato la Champions League per un solo punto. Eppure, nonostante questo, anche lui fu ricoperto di insulti e critiche per il suo modo di allenare e per il gioco espresso dalla squadra.

Honda chiama il Milan su Twitter: “Voglio aiutarti, contattami!”