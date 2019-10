Marco Giampaolo ha ricominciato gli allenamenti settimanali con il Milan quest’oggi, senza però rimproveri alla squadra.

Sente certamente più pressione addosso Marco Giampaolo. Il tecnico del Milan, dopo tre sconfitte pesanti consecutive in campionato, non può dormire sonni tranquilli.

Per ora la dirigenza, o quanto meno parte di essa, lo difende e lo conferma alla guida della squadra di via Aldo Rossi. Ma un flop contro il Genoa sabato sera potrebbe essere fatale.

Intanto, come riportato oggi dall’ANSA, il Milan ha ripreso gli allenamenti settimanali questa mattina. Seduta prevista alle ore 10:30, mentre Giampaolo si è recato già due ore prima nel centro sportivo di Milanello per organizzare il lavoro settimanale.

Nessuna sfuriata prima dell’allenamento giornaliero: Giampaolo ha lavorato in discreta serenità con il suo Milan, nella speranza che basti forzare più sull’impegno in campo e sull’apprendimento degli schemi per uscire fuori dalla crisi.

Presenti alla seduta anche il d.t. Paolo Maldini ed il d.s. Ricky Massara; assente invece Zvonimir Boban, che raramente presiede in settimana a Milanello. Nonostante le ‘sparate’ sui social di suo figlio nei confronti di Giampaolo, il dirigente croato ha preferito non mostrarsi al campo d’allenamento.

Atmosfera dunque cupa e leggermente tesa, ma per prendere ogni tipo di decisione servirà attendere la gara di Marassi.

