Calciomercato Milan: a gennaio Olivier Giroud potrebbe lasciare il Chelsea. L’attaccante francese può essere un’idea, una suggestione, per il club rossonero.

Il Milan fatica a trovare la via del gol, e Krzysztof Piatek sembra essersi inceppato. Il polacco dopo l’exploit della scorsa stagione, fatica a trovare la rete: sin qui due gol, ma entrambi su calcio di rigore.

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma cominciano già indiscrezioni su potenziali acquisti da fare. In particolare i colleghi di calciomercato suggeriscono un nome: quello di Olivier Giroud. Il campione del Mondo 2018 con la Francia, fatica a trovare spazio nel Chelsea.

Milan, suggestione Giroud



Rispetto alla scorsa stagione, dove spesso giocava al posto di uno spento Higuain, non ha quasi mai giocato. Il suo minutaggio con mister Franck Lampard è davvero basso: 3 presenze in Premier League (appena 100 minuti giocati) e una in Champions League (17 minuti).

Aveva segnato un gol in Supercoppa Europea a inizio stagione nella sconfitta contro il Liverpool, giocando un tempo e mezzo.

Giroud ha 33 anni, compiuti lo scorso 30 settembre. Si tratta di un profilo esperto, che potrebbe non rientrare nella politica dei giovani dettata da Ivan Gazidis già durante la scorsa stagione.

Come detto, il Milan fatica a trovare gol e l’esperienza del francese potrebbe essere utile. Ma bisognerà vedere da qui a gennaio cosa accadrà.

E soprattutto bisognerà fare attenzione alla questione economica: l’acquisto del cartellino potrebbe essere agevole, ma Giroud guadagna 6,42 milioni di sterline annui, che in euro sono circa 7 milioni.

