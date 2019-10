Il Milan non ha convinto, nonostante la vittoria conquistata sul Genoa. Marco Giampaolo resta ancora in bilico, con Zvone Boban particolarmente deluso.

A memoria, non ricordiamo esoneri di allenatori dopo una vittoria, ma chissà. Niente è ancora scritto, Marco Giampaolo è ancora a forte rischio. “Non siamo mai tranquilli”, ha riferito ieri l’allenatore nel post di Genoa-Milan.

Lo sa bene il mister che la prestazione della squadra e le sue scelte, sono state particolarmente negative ieri. E oggi Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha riferito che il Milan sta ancora valutando il futuro di Giampaolo: “Valutazione non ancora finita, la vittoria non ha convinto del tutto. Non è un Milan bello nel gioco, neanche determinato e convinto”.

Il meno felice della situazione, tra i dirigenti rossoneri, pare sia Zvonimir Boban. Il croato è il più critico verso il tecnico: “La società sta continuando a valutare, Boban è il più deluso tra i dirigenti. Anche alcune scelte non convincono, si vorrebbero più in campo i nuovi”.

