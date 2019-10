Viste le difficoltà per arrivare a Luciano Spalletti, il Milan sembra aver virato con decisione su Stefano Pioli. L’ex Fiorentina ha ricevuto anche le proposte della Sampdoria e del Genoa, ma ha messo tutto in stand-by per capire le intenzioni del club rossonero.

Come spiega Sky Sport, in questo momento il suo è il primo nome della lista. Potrebbe esserci un incontro domani a Milano per mettere nero su bianco e chiarire alcuni punti. Ma attenzione, perché, come riferisce Gianluca Di Marzio, c’è il forte pressing della Sampdoria. I blucerchiati, che hanno ufficializzato l’addio di Eusebio Di Francesco, vogliono una risposta da Pioli entro le 22:00 di questa sera. Per questo motivo il Milan potrebbe affondare sull’ex Fiorentina già questa sera.

La situazione intorno a Spalletti non si sblocca. Non c’è l’accordo fra il tecnico e l’Inter per la buonuscita, siccome è ancora sotto contratto con l‘Inter fino a giugno 2020.

