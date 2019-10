L’ex terzino austriaco ha già lavorato con Stefano Pioli: ecco il suo parere personale riguardo al tecnico che allenerà il Milan.

C’è grande attesa e curiosità per il Milan di Stefano Pioli, o quanto meno su come il neo allenatore rossonero riuscirà a far evolvere una squadra in netta difficoltà.

L’allenatore emiliano ha grande esperienza, avendo guidato diversi club di Serie A nella propria carriera: tra questi anche il Bologna, nel quale militava il terzino austriaco Gyorgy Garcis.

Proprio il calciatore in questione, attualmente lontano dai campi da gioco, è stato interpellato da Radio Sportiva proprio per parlare di questa opportunità di carriera spuntata improvvisamente per il suo ex allenatore.

Garics ha così esaltato Pioli: “E’ un perfezionista, un uomo attento ai dettagli, sa preparare bene le gare dal primo all’ultimo minuto. Un professionista serio che merita la chance di allenare il Milan. Forse gli manca un po’ di esperienza a certi livelli, ma sa trasmettere tranquillità. Giampaolo è un ottimo tecnico, ma sono felice per Pioli”.

L’ex terzino ha parlato anche di quando Pioli fu chiamato, nel 2011, a guidare il Bologna da subentrato: “Quando arrivò in corsa a Bologna fu molto bravo a non cancellare tutto ciò che era stato fatto in estate, per poi impostare i suoi metodi passo dopo passo. Sono sicuro che farà lo stesso a Milano e si farà apprezzare”.

