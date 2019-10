Stefano Pioli ha diretto quest’oggi il suo secondo giorno di allenamento da allenatore del Milan. Sorrisi e colloqui da Milanello per il tecnico: il report.

Stefano Pioli è al suo secondo giorno da allenatore del Milan. Oggi ha diretto l’allenamento alla presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara, con i quali ha avuto anche dei colloqui. In particolare con il direttore tecnico rossonero: i due hanno anche scherzato.

Oggi doppia seduta d’allenamento al centro sportivo di Carnago per la squadra rossonera, sempre a ranghi ridotti visto che mancano 12 calciatori in giro per le rispettive nazionali. Di seguito il report, da acmilan.com, dell’allenamento odierno a Milanello.

MATTINA – Lavoro atletico nella sessione del mattino, gruppo in campo dopo aver svolto la prima fase di attivazione muscolare in palestra. Inizio con alcuni esercizi sulla rapidità: scatti, cambi di direzione e corsa, il tutto eseguito tra gli ostacoli bassi e le sagome. Altra esercitazione sulla reattività muscolare prima di rientrare negli spogliatoi.

POMERIGGIO – Pomeriggio dedicato al lavoro tecnico e tattico: passaggi in velocità partendo da quattro stazioni diverse e torello a due tocchi svolto alla massima intensità possibile. Terminata la parte tecnica mister Pioli ha aperto la fase tattica di giornata, focalizzata soprattutto sui movimenti della linea difensiva. Per concludere, partitella su campo ridotto.

Il programma di domani, venerdì 11 ottobre, prevede un solo allenamento pomeridiano alle ore 15:00.

