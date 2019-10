Giornata di vigilia per Roberto Mancini, che ha presentato Italia-Grecia, partita di qualificazione a Euro 2020. Il CT azzurro vuole subito il pass europeo.

Domani allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Italia-Grecia, match di qualificazione a EURO 2020. Gli azzurri vincendo possono ottenere il pass per l’europeo della prossima estate.

Roberto Mancini ha parlato quest’oggi in conferenza stampa per presentare la sfida: “Intanto dobbiamo qualificarci, abbiamo un avversario di fronte, non sarà così semplice. Quando presi la nazionale non sapevo cosa potesse accadere di lì a quindici mesi. Era importante fare in fretta, conoscere i giocatori, le prime partite erano improntate in questo pensiero”.

EURO 2020, Mancini vuole vincere

Tra Europeo e… Mondiale. Ma l’obiettivo è vincere il trofeo la prossima estate: “Principalmente c’è l’Europeo, è la prima competizione che avremo. Poi chiaramente è una squadra che va vista in base a quel che sarà il Mondiale in Qatar. Ma l’obiettivo primario è quello, sono tanti anni che il campionato d’Europa manca dalla bacheca italiana, è questo l’obiettivo primario”.

Sulla Grecia: “Sicuramente non sarà una partita semplice proprio per questo motivo, ha cambiato allenatore, cambierà modulo, ha lasciato a casa i giocatori più esperti. Non so chi giocherà e come si metterà, ma per noi non cambierà niente, abbiamo la nostra impronta di squadra, vogliamo vincere”.

