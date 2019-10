Convocati Italia a Euro2020: Donnarumma sì, Romagnoli in dubbio?

Il borsino dei possibili convocati ad EURO 2020 secondo il commissario tecnico Roberto Mancini: due i rossoneri ancora in lizza.

La missione dell’Italia per ora è compiuta: la Nazionale maggiore azzurra battendo la Grecia ha ottenuto il pass per la fase finale di EURO 2020 e automaticamente anche il primo posto nel girone.

Ora la preoccupazione principale per Roberto Mancini è quella di scegliere i ventitre calciatori azzurri che parteciperanno alla fase finale della competizione iridata e continentale.

Oggi Goal.com ha redatto l’attuale borsino dei calciatori della Nazionale in lizza per un posto agli Europei. Tra i giocatori del Milan che possono rientrare in questa lista definitiva c’è ovviamente Gianluigi Donnarumma, portiere titolare del club rossonero e ormai intoccabile anche del gruppo azzurro.

Gigio è uno di coloro che sono già certi del posto, anche se dovrà giocarsi la maglia da titolare definitiva con Sirigu e Meret, gli altri portieri presenti in rosa.

Alessio Romagnoli invece dovrà ancora sudarsi il posto: al momento il c.t. Mancini dovrebbe preferirgli Francesco Acerbi, come dimostrato proprio nella gara contro la Grecia. Il capitano del Milan è in lizza assieme ad altri stopper italiani come il torinese Izzo, il romanista Mancini e l’interista Bastoni. Molto dipenderà ovviamente dal suo rendimento in campionato.

Altri rossoneri a caccia di un posto agli Europei? Davide Calabria e Andrea Conti sperano di convincere Mancini, visto che in quel ruolo l’Italia non ha ancora un titolare fisso. Difficile vedere coinvolto Giacomo Bonaventura, il quale prima di tutto dovrà dimostrare al Milan di essere pienamente recuperato dopo l’infortunio.

