Giacinti, promessa mantenuta: a casa a piedi dopo il derby

La capitana del Milan Femminile ha mantenuto la promessa di tornare a piedi dal campo d’allenamento in caso di vittoria sull’Inter.

Nell’intervista pre-derby della scorsa settimana Valentina Giacinti aveva azzardato un fioretto, nel caso in cui il suo Milan avesse vinto il primo derby femminile della storia.

“Se vinciamo torno a casa a piedi direttamente dall’allenamento” – aveva dichiarato la Giacinti, facendo intendere quanto fosse importante per il Milan e per le sue compagne di squadra la stracittadina contro l’Inter.

Il punteggio è stato decisamente a favore delle rossonere, abili a vincere per 3-1 allo stadio Breda, con la Giacinti protagonista soprattutto nell’azione del primo gol, fornendo un assist perfetto alla Conc.

Da brava e leale capitana, Valentina ha mantenuto la sua promessa, come testimoniato da lei stessa con alcune Instagram Stories riportate anche dal profilo ufficiale del Milan: “Visto che abbiamo vinto il derby mantengo la promessa e torno a casa a piedi. Sarà dura, perché sono 9 chilometri e perché sono abbastanza stanca dall’allenamento”.

Una bella camminata per la Giacinti, che ha trovato temspazio di raccontare ai tifosi le sensazioni per il derby vinto: “Il primo derby non si scorda mai. La notte prima ero nervosa, c’era ansia. Abbiamo vinto con merito, ringrazio la Curva rossonera per il supporto. Ganz ci ha motivate molto, ci ha detto che se avessimo perso non avremmo visto il pallone per almeno una settimana, facendoci allenare solo con corsa a secco”.

