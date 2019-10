Milanello, oggi dirigenza al completo per l’allenamento

Milan News: questa mattina si è svolto l’allenamento a Milanello. Dirigenza al gran completo, Zvonimir Boban compreso, per la seduta agli ordini di Stefano Pioli.

Il Milan continua la preparazione in vista della sfida contro il Lecce a San Siro: l’esordio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Il mister oggi ha tenuto l’allenamento al mattino: secondo giorno consecutivo nel quale ha lavorato con l’intero gruppo.

Tornati tutti i rossoneri dalle rispettive nazionali, Pioli ha avuto più chiari i ragionamenti da fare in vista della partita di domenica contro i neo-promossi pugliesi. Il dubbio principale è relativo all’attaccante.

Intanto quest’oggi ad assister all’intero allenamento c’era la dirigenza al gran completo: i tre “front-man” rossoneri erano tutti presenti al centro sportivo di Carnago. Fa notizie, più della presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara, la presenza di Zvonimir Boban.

Il croato non è quasi mai presente a Milanello ad assistere agli allenamenti o a incontrare la squadra. Più frequenti invece le presenze di direttore tecnico e sportivo.

SONDAGGIO – Milan, Rebic scalpita: fuori Leao o Piatek?

Di seguito il reporto ufficiale dell’allenamento odierno riportato dai colleghi di acmilan.com:

La sessione è iniziata in palestra dove i rossoneri hanno effettuato l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per un’ulteriore parte di riscaldamento con una serie di esercizi focalizzati sulla reattività muscolare eseguiti usando degli ostacoli bassi.

Al termine il Mister ha schierato due squadre per dare il via alla fase tattica, che si è conclusa giocando una partitella su campo ridotto.

Per domani, venerdì 18 ottobre, il programma prevede un solo allenamento al mattino.

🏃🏻‍Warming up for the weekend 🔥#MilanLecce 🔜#SempreMilan pic.twitter.com/uWP9nI7eay

— AC Milan (@acmilan) 17 ottobre 2019