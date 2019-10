In vista di Milan-Lecce, uno tra Krzysztof Piatek e Rafael Leao dovrà andare in panchina. Vi abbiamo chiesto di scegliere tra i due: ecco la risposta dei tifosi.

Ieri vi abbiamo posto una domanda nel nostro sondaggio: chi lasciare in panchina tra Krzysztof Piatek e Rafael Leao? Dando per sicura la presenza di Ante Rebic sulla fascia sinistra nel 4-3-3.

Sono stati tanti i tifosi rossoneri e nostri lettori a rispondere sui nostri social Twitter, Facebook e Instagram. Non era una scelta facile, per tanti motivi. Anche perché a decidere ufficialmente sarà poi Stefano Pioli, il quale non ha potuto vedere a lungo i due giocatori allenarsi.

Leao ha giocato solo nel secondo tempo contro il Genoa da centravanti pure, mentre Piatek in quel ruolo è inevitabilmente più ferrato anche se ultimamente ha deluso.

Fuori Leao o Piatek: i risultati del sondaggio!

Saranno circa 50 mila gli spettatori che assisteranno alla prima assoluta di mister Pioli a San Siro. Per essere una partita contro una neo-promossa, e soprattutto arrivata dopo l’ultimo scempio casalingo contro la Fiorentina, è un buon risultato.

Chiaramente l’obiettivo può e deve essere solo uno: vincere. E si spera convincendo, a differenza di quanto visto al Ferraris contro il Genoa, ultima gara della gestione Marco Giampaolo. A prescindere da chi giochi titolare.

Che sia Piatek o Leao da prima punta. I tifosi hanno espresso la loro opinione e sono favorevoli alla titolarità di Rafael Leao, con Krzyztof Piatek in panchina. Percentuali simili su Twitter e Facebook.

Il 58% dei votanti su Twitter (sondaggio in basso) sceglie Leao titolare e Piatek in panchina. Su Facebook (sondaggio in alto) la maggioranza è sempre a favore di questa scelta, ma la percentuale di voto su Piatek è stata del 55%, leggermente minore.

Secondo le ultime indiscrezioni che emergono a distanza di due giorni dalla partita, è che il titolare possa essere Piatek, con Leao pronto a subentrare dalla panchina. Scelta di Pioli che dunque sarebbe diversa rispetto a quanto prevale tra i tifosi.