Sky – Milan-Lecce, Pioli ha deciso: Piatek-Rebic, Leao out

Verso Milan-Lecce di domenica: i rossoneri potrebbero puntare sull’attaccante polacco e sul neo acquisto croato per sfidare i salentini.

Ancora qualche dubbio di formazione per Stefano Pioli in vista della gara che determinerà il suo esordio sulla panchina del Milan in assoluto.

Il tecnico, che cercherà di esordire vincendo contro il Lecce, ha potuto cominciare a lavorare con l’intero gruppo rossonero a Milanello solo da mercoledì in poi, visti gli impegni con le varie Nazionali in settimana.

Le scelte per l’undici titolare da schierare domenica sera (ore 20:45) contro i salentini sembrano ormai quasi fatte, anche se in attacco resiste qualche ballottaggio da definire.

Secondo la redazione di Sky Sport, le scelte dovrebbero essere state prese a due giorni dalla partita: Krzysztof Piatek dovrebbe mantenere il suo posto al centro dell’attacco, mentre Ante Rebic dovrebbe avere finalmente una chance da titolare come esterno d’attacco a sinistra.

In questo modo dovrebbe restare inizialmente fuori Rafael Leao: il centravanti classe ’99, nonostante sia tra i più in forma del gruppo rossonero, dovrebbe partire dalla panchina e diventare risorsa utilizzabile a gara in corsa.

Idem per quanto riguarda Hakan Calhanoglu: si era parlato dell’idea di Pioli di schierarlo nuovamente da esterno mancino d’attacco, come ai tempi di Gattuso, ma pare che anche il turco nelle gerarchie del tecnico non abbia un ruolo centrale.

