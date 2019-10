Milan, niente ritiro pre-partita: è una regola di Pioli

La novità introdotta da Pioli: niente ritiro pre-partita per il Milan, squadra attesa direttamente domani mattina a Milanello.

Domani ci sarà finalmente il debutto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Subentrato a Marco Giampaolo quasi due settimane fa, ha lavorato molto sulla testa dei giocatori per provare a risollevarne gli animi e, magari, le sorti.

La dirigenza gli ha affidato un compito durissimo. Negli anni ha accumulato molta esperienza e questo gli servirà molto per gestire questa nuova avventura. Porterà avanti le sue idee però, e non per forza di natura tattica. Infatti Pioli è uno dei pochi allenatori italiani che preferisce non fare il ritiro pre-partita con la squadra. E lo stesso succederà anche qui al Milan.

Infatti, come riferito da Sky Sport, i giocatori rossoneri non saranno insieme a Milanello questa notte per poi affrontare insieme tutta la giornata di domani. Sono attesi direttamente domani mattina per la colazione, poi ovviamente la riunione tattica e infine il viaggio verso San Siro dove arriverà il Lecce. Una novità interessante quella introdotta da Pioli, molto diversa rispetto agli ultimi allenatori.

Il tecnico spera di partire con il piede giusto. Una vittoria aiuterebbe molto l’ambiente a superare l’era Giampaolo e a ripartire con il piede giusto. C’è anche molta curiosità per quanto riguarda la probabile formazione. Intanto San Siro non ha perso l’amore, nonostante le tante critiche di queste settimane: in 50mila sono attesi al Giuseppe Meazza per tifare Milan!

Tuttosport – Milan, ultimatum a Suso: svolta o cessione a gennaio