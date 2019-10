Biglia in campo, Bennacer il futuro: il Milan sceglie in regia

La cabina di regia rossonera sarà ad appannaggio di Lucas Biglia, ma non si tratta di una bocciatura assoluta per Ismael Bennacer.

Il Milan sceglie il proprio metronomo titolare. Un ruolo delicatissimo, perché dai piedi del regista centrale passerà tutto il gioco e le ripartenze della squadra rossonera.

Stefano Pioli, come riportato oggi da Tuttosport, non ha dubbi: spazio subito a Lucas Biglia, fedelissimo del nuovo allenatore milanista fin dai tempi della Lazio, quando il centrocampista argentino indossava la fascia di capitano e dimostrava tutto il suo valore in mezzo al campo.

L’allenatore nativo di Parma punterà sulla sua esperienza e maturità, visto che un Milan così giovane ed ancora alla ricerca di un cammino preciso ha bisogno di una guida esperta proprio come Biglia. Sta ora al classe ’86 dimostrare di non essere più una meteora, ma di saper tornare determinante come in passato.

Biglia toglierà il posto inizialmente al giovane Ismael Bennacer, lanciato spesso titolare da Marco Giampaolo ma considerato ancora troppo acerbo. Non si tratta di una vera e propria bocciatura per il classe ’97 algerino, bensì una scelta gerarchica per il bene del Milan.

In sintesi Biglia è il presente, affidabile e maturo in regia, mentre Bennacer rappresenta il futuro: quando l’ex Empoli avrà capito concretamente come funziona il gioco rossonero e si sarà adattato all’ingombrante ambiente potrà tornare utile, eccome.

