Si torna finalmente in campo dopo due settimane movimentate in casa Milan. Dopo sole sette giornate, la società ha già deciso di esonerare Marco Giampaolo. Al suo posto è subentrato Stefano Pioli, che ha il duro compito di risollevare le sorti di questa squadra.

Prima della sosta il Diavolo ha vinto a fatica contro il Genoa per 2-1: in gol prima Theo Hernandez e poi Franck Kessie su calcio di rigore. Nonostante il successo, Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno comunque deciso di allontanare Giampaolo e di cambiare guida tecnica. Pioli è arrivato fra tantissime critiche, con tanto di hashtag in tendenze mondiali. Ora arriva finalmente il debutto contro il Lecce, in un San Siro che, nonostante tutto, ha risposto ancora presente con 50mila presenze.

Milan-Lecce si torna a giocare a sette anni di distanza dall’ultima volta. I rossoneri affrontarono la squadra pugliese a San Siro nella stagione 2011-2012: risultato finale 2-0 con gol di Antonio Nocerino e Zlatan Ibrahimovic. L’anno prima, quello dello scudetto per il Diavolo, un secco e perentorio 4-0: doppietta di Alexandre Pato, poi Thiago Silva e Filippo Inzaghi. Abbiamo ripercorso quella partita nel nostro consueto Milan Memories.

Un altro 2-0 nella stagione 2008-2009: oltre a SuperPippo, in gol anche Ronaldinho. Prima ancora Milan e Lecce giocarono contro a San Siro nell’anno 2005-2006, 2-1 il risultato finale: Andrea Pirlo prima, Konan poi e infine gol vittoria di… ancora Inzaghi, tanto per cambiare. Più corposa invece fu la vittoria dei rossoneri nel 2004-2005: 5-2, tripletta di Hernan Crespo, poi Shevchenko e John Dahl Tomasson. Per il Lecce in gol Bojinov e Cassetti.

Il primo Milan di Pioli rischia di creare già molte discussioni. Nell’allenamento di rifinitura il nuovo allenatore ha provato un attacco inedito: insieme all’immancabile Jesus Suso a destra, Rafael Leao punta centrale e Hakan Calhanoglu a sinistra. In questo modo dovrebbero stare fuori Krzysztof Piatek e Ante Rebic. Sarebbe clamorosa soprattutto la decisione di riportare in quel ruolo il turco, lo stesso che occupava con Gennaro Gattuso. Un ritorno al passato che fa presagire il passaggio del modulo da 4-3-3 a 4-3-2-1 in fase di non possesso. Importante anche l’eventuale esclusione di Piatek, ma ad oggi difficile tener fuori Leao (che Pioli vede come centravanti e non come esterno).

In difesa non ci sono sorprese: Davide Calabria è squalificato, quindi al suo posto il sostituto naturale Andrea Conti, centrali il rientrante Mateo Musacchio e il solito Alessio Romagnoli, a sinistra Theo Hernandez nettamente favorito su Ricardo Rodriguez, reduce anche dal rigore sbagliato con la Svizzera. Dietro di loro ovviamente Gianluigi Donnarumma. Nessuna novità sostanziale per il centrocampo.

Pioli vuole affidare le chiavi della mediana a Lucas Biglia, favorito quindi su Ismael Bennacer che parte più dietro rispetto all’argentino. Franck Kessie la mezzala di destra e Lucas Paquetà quella di sinistra. Si compone così il trittico di centrocampo, visto spesso anche con Gattuso (prima dell’exploit di Tiemoué Bakayoko, poi non riscattato dal Chelsea in estate). In casa Lecce, Fabio Liverani dovrebbe schierare il suo solito 4-3-1-2.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel: Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

