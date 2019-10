Muller all’Inter a gennaio: per “Kicker” l’affare si farà

Muller sarebbe ad un passo dall’Inter per gennaio. Secondo Kicker, l’affare si farà. Il giocatore vuole lasciare il Bayern Monaco. Era stato accostato anche al Milan.

L’Inter è pronta a chiudere per l’acquisto di Thomas Muller dal Bayern Monaco. In scadenza di contratto a giugno 2021, il tedesco ha deciso di cambiare aria dopo tanti anni in Baviera. Un’esperienza in Italia lo intriga: nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan, ma è fuori portata per il club di via Aldo Rossi per anagrafe e costi. Invece i nerazzurri sarebbero ormai pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Come riporta Kicker, i contatti fra le parti si sono intensificati in queste ultime ore. L’affare potrebbe chiudersi già in vista di gennaio. Lo vuole fortemente Antonio Conte, che potrebbe così contare su un campione di livello assoluto per la corsa allo scudetto contro la Juventus. Chiuso da Philippe Coutinho, preso in prestito biennale con diritto di riscatto, il giocatore ha deciso di porre fine alla sua esperienza col Bayern, che dura praticamente da tutta la sua carriera. A 30 anni, si sente pronto per cambiare aria e per iniziare una nuova avventura.

Thomas Muller vicino all’Inter

L’Italia lo intriga, l’Inter e Antonio Conte pure. Sarebbe perfetto per il Milan perché porterebbe qualità, esperienza e duttilità tattica. Purtroppo però non ci sono le condizioni per far sì che questo accada. Elliott Management, come vi abbiamo raccontato più volte, vuole proseguire il percorso coi giovani e senza investimenti importanti. Muller potrebbe liberarsi ad un prezzo di saldo, ma c’è l’ostacolo stipendio. Stessi problemi che la società rossonera sta riscontrando per Mario Mandzukic, altro profilo che farebbe comodo a Stefano Pioli.

Non ne ha di questi problemi l’Inter, che sogna di vincere lo scudetto quest’anno ai danni della Juventus. Conte è stato preso anche e soprattutto per questo motivo. Per farlo però bisogna rinforzare ulteriormente la rosa e uno come Muller sarebbe la ciliegina sulla torta. Non ha bisogno di presentazioni: parliamo di un giocatore universale, in grado di ricoprire qualsiasi ruolo dell’attacco (e in passato ha fatto anche la mezzala). Conte potrebbe utilizzarlo ovunque. I nerazzurri, ricordiamo, hanno perso Alexis Sanchez per infortunio per almeno due mesi. Un acquisto in attacco è obbligatorio. Stando a Kicker, la scelta è ricaduta su Muller.

