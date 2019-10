Suso, niente West Ham: smentito l’interesse per lo spagnolo

Il calciatore Jesus Suso non andrà a Londra prossimamente: smentito l’interesse da parte del West Ham segnalato giorni fa.

Uno degli uomini più discussi in casa Milan in questo periodo è Jesus Suso, calciatore considerato da anni un titolarissimo ma recentemente molto criticato.

Colpa delle prestazioni non così esaltanti del numero 8, che sia dal punto di vista realizzativo che da quello generale sta deludendo le aspettativa. In estate sotto l’egida di Marco Giampaolo sembrava poter tornare ad essere il fulcro del gioco milanista, ma in campionato ha dimostrato tutt’altro.

Suso se non cambierà atteggiamento e livello di prestazioni rischia sicuramente di essere tagliato dalla rosa del Milan: non a caso giorni fa sono spuntati alcuni rumors su un’eventuale addio e su diversi club interessati.

Calciomercato Milan, due club della Premier League su Suso – VIDEO

Calciomercato Milan, niente ‘Hammers’ nel futuro di Suso

Si è dunque parlato di Inghilterra per Suso, un paese nel quale il calciatore spagnolo ha già militato da giovanissimo, quando indossava la maglia del Liverpool e prima della sua esplosione in Serie A.

In particolare il West Ham sembrava essersi messo sulle tracce dell’attaccante esterno del Milan; un sondaggio concreto che però è stato smentito dalla società londinese, come riportato dal cronista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport.

Gli ‘Hammers’ infatti sembrano non avere bisogno dell’apporto di un attaccante come Suso o anche come Olivier Giroud, centravanti francese del Chelsea anche lui accostato al club.

Piuttosto Manuel Pellegrini, esperto manager del West Ham, avrebbe richiesto alla dirigenza l’acquisto di un terzino destro come priorità per il mercato di gennaio.

Il Milan dunque valuterà con maggiore calma il destino di Suso, in dubbio già per la gara di domenica contro la Roma. Saranno mesi probanti per l’ex Liverpool che dovrà dimostrare il suo valore. Altrimenti la cessione rappresenterà un’ipotesi non così da scartare.

