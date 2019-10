Ibrahimovic, annuncio a sorpresa: “Sto tornando”

L’annuncio sui social di Zlatan Ibrahimovic sul proprio futuro: il centravanti classe 1981 potrebbe ritornare a giocare in Liga.

Si è detto e scritto di tutto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più rilevanti del panorama calcistico internazionale degli ultimi 10-15 anni.

Lo svedese, nel passato anche leader del Milan, sta per lasciare la MLS statunitense dopo l’esperienza, non troppo esaltante, ai Galaxy di Los Angeles. La sua voglia a 38 anni di tornare nel calcio europeo appare enorme.

Si è vociferato di un suo possibile rientro in Serie A, campionato nel quale è letteralmente esploso in passato: l’Inter di Antonio Conte e il Napoli di Carlo Ancelotti avrebbero sondato il terreno per lui, così come lo stesso Milan a cui farebbe comodo l’esperienza e la leadership del fortissimo Ibra.

Ma tramite il suo profilo Twitter Ibrahimovic oggi ha annunciato dove potrebbe proseguire la sua carriera: “Hola Spagna, indovina un po’? Sto tornando”.

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) 29 ottobre 2019

In pratica il campione svedese ha fatto capire come sia molto vicino il suo ritorno nella Liga spagnola, campionato nel quale ha giocato soltanto per una stagione, nel 2009-2010 con la maglia del Barcellona, vincendo anche il campionato prima di approdare al Milan nell’estate successiva.

C’è grande curiosità sul valore e la veridicità delle parole di Ibra, ma soprattutto su quale sarà l’eventuale club iberico che accoglierà l’ex rossonero a gennaio.

Sportmediaset – Milan-SPAL, Suso e Biglia verso l’esclusione