Milan-Lazio, precedenti e statistiche

Domani si gioca Milan-Lazio, calcio d’inizio ore 20:45 a San Siro. Ecco precedenti, statistiche e curiosità sulla sfida tra rossoneri e biancocelesti.

Milan-Lazio è il posticipo dell’11.a giornata di Serie A. Calcio d’inizio a San Siro previsto alle ore 20:45. Stefano Pioli ha fatto grandi cose con la Lazio in passato, da allenatore ha ottenuto il terzo posto in classifica. Di seguito precedenti e statistiche sulla sfida:

Gli ultimi cinque Milan-Lazio a San Siro vedono i rossoneri avanti con quattro vittorie, e un pareggio ottenuto nella stagione 15-16.

2018-2019 Milan-Lazio 1-0: 79′ rig. Kessié.

2017-2018 Milan-Lazio 2-1: 15′ Cutrone, 20′ Marušić, 45′ Bonaventura.

2016-2017 Milan-Lazio 2-0: 36′ Bacca, 73′ rig. Niang.

2015-2016 Milan-Lazio 1-1: 9′ Parolo, 15′ Bacca.

2014-2015 Milan-Lazio 3-1: 7′ Honda, 56′ Muntari, 64′ rig. Ménez, 67′ aut. Alex.

Questa invece la statistica relativa ai match, nella storia di Milan-Lazio, finiti con lo scarto maggiore. Per ben due volte i rossoneri hanno strapazzato i biancocelesti per cinque reti a zero:

1935-1936 Milan-Lazio 5-0: 1′ Romani, 12′ Romani (M), 24′ Arnoni, 48′ Romani, 84′ Arcari.

1957-1958 Milan-Lazio 6-1: 4′, 18′, 40′, 47′ Galli, 48′ Mariani, 50′ rig. Galli, 76′ Muccinelli (L).

1958-1959 Milan-Lazio 5-0: 16′ Altafini, 27′ Danova, 57′ Altafini, 75′ Danova, 90′ Grillo.

1941-1942 Milan-Lazio 2-5: 14′ Puccinelli (L), 19′ Cappello IV (M), 22′ Puccinelli (L), 23′ Cappello IV (M), 34′, 62′ Piola (L), 73′ Puccinelli (L).

Il punteggio di 1-1 tra Milan e Lazio è quello che si è ripetuto più, ben nove.

MILAN-LAZIO IN SERIE A (MILAN IN CASA)

Giocate: 76

Vittorie Milan: 44

Pareggi: 23

Vittorie Lazio: 9

Gol Milan: 151

Gol Lazio: 71

STATISTICHE GENERALI TRA CASA E TRASFERTA

Giocate: 152

Vittorie Milan: 65

Pareggi: 59

Vittorie Lazio: 28

Gol Milan: 240

Gol Lazio: 171

