Milan-Lazio, la diretta live in tempo reale della partita di stasera. Aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succederà da San Siro.

16:00 – La diretta del match inizierà alle 20:00 con il racconto del pre-partita di Milan-Lazio in tempo reale. Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succederà a San Siro prima e durante Milan–Lazio, il posticipo della 11.a giornata di Serie A.

Si ritorna a San Siro dopo pochi giorni da Milan–SPAL. Stavolta di fronte c’è la Lazio, squadra in grande forma nell’ultimo periodo. Ciro Immobile è il pericolo numero uno per la difesa rossonera, che dovrà fare a meno di Mateo Musacchio infortunio. Stefano Pioli ieri non ha parlato in conferenza stampa ma ha rilasciato due interviste. In entrambe ha mandato il messaggio ai suoi giocatori: bisogna fare il salto di qualità nella prestazione. E stasera, in particolare, contro la Lazio serve davvero tanta attenzione e concentrazione.

Pioli confermerà il 4-3-3 che in fase offensiva si trasforma in questo 3-4-2-1. L’allenatore lavorerà ancora su questa formula in attesa della sosta, quando avrà più tempo per pensare ad una soluzione alternativa. In sostanza stasera confermerà gli undici visti contro la SPAL dal primo minuto, con la sola differenza che non c’è Musacchio ma Calabria. L’ex Primavera tornerà a fare il terzo centrale di destra con Duarte e Romagnoli a completare il trittico.

Probabile conferma anche per Ismael Bennacer in mezzo al campo; si era parlato di un ritorno di Lucas Biglia, ma è più probabile che giocherà ancora l’algerino insieme a Lucas Paquetà e, forse, Rade Krunic. Infatti Franck Kessie potrebbe rimanere fuori in favore dell’ex Empoli, che bene ha fatto contro il Lecce due settimane fa quando chiamato in causa. In attacco ancora Piatek al posto di Leao: ballottaggio Castillejo–Rebic per sostituire Suso, mentre Calhanoglu giocherà ancora a sinistra.

Per quanto riguarda la Lazio, Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare Joaquin Correa dal primo minuto insieme all’immancabile Immobile. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic ai lati. Possibili novità anche in difesa: potrebbero riposare sia Patric che Radu. Acerbi invece è intoccabile al centro della solita linea a tre.

I titolari di Milan e Lazio:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipez, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Corre, Immobile.

Milan-Lazio, indisponibili e squalificati

Milan: Musacchio, Ricardo Rodriguez

Lazio: Proto.

