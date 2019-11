Milan-Lazio in streaming e diretta tv oggi: dove e come vederla

Milan-Lazio in streaming e diretta tv oggi, la guida completa su come e dove vederla la partita di questa sera.

Il Milan torna in campo dopo l’importante successo di giovedì contro la SPAL. La squadra rossonera affronterà la Lazio, la prima avversaria di un ciclo di ferro che continuerà con Juventus e Napoli. Stefano Pioli vuole dare continuità alla recente vittoria ma sa che è una partita molto difficile per diversi motivi.

I ragazzi di Simone Inzaghi attraversano un buon momento dal punto di vista fisico e Ciro Immobile è in grandi condizioni. Il Milan per vincere dovrà fare una prestazione importante sotto ogni punto di vista. Pioli dovrà fare a meno di Jesus Suso che si ferma per infortunio; così come Musacchio, che ha accusato il problema all’adduttore nel primo tempo di giovedì. Castillejo e Duarte prenderanno il loro posto (ma occhio a Rebic), intanto Caldara rientra fra i convocati.

Milan-Lazio, dove vederla in diretta tv oggi

Milan–Lazio è un’esclusiva Sky Sport. La partita sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Non sarà possibile vedere il match su DAZN quindi. Il collegamento con San Siro inizierà alle 20:00 con il solito pre-partita negli studi di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti. Interviste, approfondimenti e tanto altro durante l’avvicinamento alla partita di questa sera. Vediamo se ci sarà modo di ascoltare la voce di uno dei dirigenti del Milan come è successo giovedì con Boban. La società infatti non ha mai perso l’occasione per metterci la faccia e non hanno problemi a farlo adesso in un momento così complicato.

Milan-Lazio in streaming, ecco come vederla

Per tutti gli abbonati Sky Sport c’è la possibilità di utilizzare l’applicazione Sky Go. L’app è scaricabile gratuitamente sui vostri store, sia iOS e Android. In questo modo potrete vedere tutto il pacchetto sui vostri tablet, smartphone o PC, compresa Milan–Lazio. Se invece non avete un abbonamento Sky, potete rimediare con Now TV, la web tv di Sky: con un’iscrizione di soli otto euro, potrete godere di tutto il pacchetto sport per un giorno, altrimenti è possibile sottoscrivere abbonamenti per due settimane o per un mese. Un’alternativa utile al satellite visto che funziona soltanto online.

