AS, abbaglio su Theo Hernandez: il francese risponde su Twitter

Theo Hernandez è certamente una delle note più positive di questo Milan. L’unico nuovo acquisto che dà qualche certezza è proprio lui, arrivato dal Real Madrid per 20 milioni, scelto personalmente da Paolo Maldini.

Anche contro la Lazio ha giocato un’ottima partita. Non per AS.com, che fa una vera e propria gaffe. Sul proprio sito, infatti, hanno pubblicato un video titolato “In Italia si stanno stancando di Theo per errori come questo“, in riferimento al gol di Joaquin Correa di domenica sera. Secondo il giornalista spagnolo, il terzino francese è colpevole, ma in realtà non è lui ad aver sbagliato in quell’occasione. Insomma, un abbaglio clamoroso.

Serie A, dribbling riusciti: Hernandez il migliore tra i difensori

Theo Hernandez risponde ad AS

Theo, che è molto attivo sui social, in particolare su Twitter, ha risposto all’articolo nei commenti sotto il tweet di AS. “Chi ha pubblicato questo video aveva gli occhiali? O ha dimenticato di indossarli?“, seguito da emoticon con la risata. Il milanista non ha lasciato correre la cosa ma anzi ha agito in prima persona per controbattere.

Quella di AS è una gaffe senza mezzi termini. Non solo Theo non c’entra assolutamente niente col gol preso da Correa, ma è pure il miglior giocatore del Milan in questo periodo. In Spagna non ha lasciato un buon ricordo di sé, e quindi forse sta pagando questo. Ma ai tifosi rossoneri sta invece dimostrando grande personalità, tanta qualità e, fino ad oggi, professionalità. Speriamo che possa continuare così.

💬 #LoMásComentado

📺 En Italia se están cansando de Theo por cosas como esta: el error que destapa su debilidadhttps://t.co/vbfqQLIMZN — Diario AS (@diarioas) 4 novembre 2019

🤣🤣🤣🤣 el que ha publicado esto tenia las gafas 👓 puestas ? O se le ha olvidado ponérselas 😂😂🤣😂🤣🤣🤣🤣😂😂 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) 5 novembre 2019

