Il Milan smentisce le notizie di calciomercato che danno il club in trattativa con Zlatan Ibrahimovic. Da decifrare ancora il futuro del 38enne svedese.

Il nome di Zlatan Ibrahimovic suscita ancora delle emozioni a tanti tifosi del Milan, visto che proprio con lui la squadra vinse l’ultimo Scudetto. Lo svedese ha fatto parte di quello che è stato l’ultimo Diavolo vincente della storia.

Dopo la sua cessione e quella di Thiago Silva, il club ha subito un progressivo ridimensionamento e i cambi di proprietà non hanno dato l’impronta sperata. Il fondo Elliott Management Corporation con il nuovo management vuole provare a scrivere nuovi capitoli di storia, però per risalire i giovani non bastano. Servono rinforzi che, oltre ad avere qualità tecniche importanti, devono possedere personalità ed esperienza.

Ibrahimovic ha 38 anni, ma fisicamente è ancora ben messo e una mano al Milan potrebbe darla pur non potendo ovviamente essere lo stesso di qualche stagione fa. A gennaio potrà essere ingaggiato a parametro zero, visto che il contratto con i Los Angeles Galaxy è in scadenza a fine anno. E proprio dalla MLS il commissioner Don Garber ha fatto sapere che il ritorno in rossonero è cosa quasi fatta.

Tuttavia, come riportato da Sportmediaset, in realtà dal Milan giungono smentite nette in merito all’esistenza di una trattativa per il rientro a Milanello di Ibrahimovic. L’agente Mino Raiola non commenta le indiscrezioni circolate. Ancora non è chiaro quale sarà il futuro dello svedese, sogno anche del Bologna di Sinisa Mihajlovic per gennaio.

Giunta: Sì allo stadio, ma volumetrie ridotte e San Siro rigenerato