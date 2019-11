Juventus-Milan LIVE, partita in tempo reale: in campo alle 20:45

La diretta live di Juventus-Milan, il posticipo della 12.a giornata di Serie A. Aggiornamenti minuto per minuto sul match di questa sera.

15:00 – La diretta live di Juventus-Milan inizierà alle 20:00 con aggiornamenti minuto per minuto, dal pre-partita fino al fischio finale.

Una partita impossibile sulla carta per il Milan, che questa sera affronta la Juventus all’Allianz Stadium. Reduce dalla sconfitta contro la Lazio a San Siro della scorsa settimana, i rossoneri sognano il colpo grosso per dare una svolta alla propria stagione. Fare risultato però, soprattutto in un momento così negativo, sarà durissima.

Nelle ultime quattro partite, cioè da quando c’è Pioli in panchina, il Milan ha vinto soltanto contro la SPAL; a fatica e solo grazie alla punizione di Jesus Suso. Poi due sconfitte contro le romane (Roma all’Olimpico e Lazio a San Siro) e il deludente pareggio in casa col Lecce nella partita di debutto del nuovo allenatore. E adesso c’è la Juventus, e fra due settimane il Napoli. Considerando la forza dell’avversario e le condizioni tecniche, tattiche e mentale, i rossoneri sembrano spacciati; si spera in un moto di orgoglio da parte dei giocatori.

Juventus-Milan in streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Stefano Pioli in settimana ha provato qualcosa di “nuovo” a livello tattico. Ha infatti provato il 3-4-2-1, un sistema di gioco che in realtà ha già utilizzato nelle precedenti partite. Stavolta, però, starebbe pensando di utilizzarlo dal primo minuto, con una novità importante: il ritorno di Ricardo Rodriguez dal primo minuto come terzo centrale a sinistra. Possibile chance anche per Andrea Conti a tutta fascia a destra, il suo ruolo naturale. Rientra Suso, che ha recuperato dall’infortunio. Probabile anche la conferma di Ismael Bennacer in mezzo al campo (oltre a quella obbligata di Duarte in difesa). Qualche dubbio sul suo partner: Kessie verso la seconda esclusione di fila (mai successo da quando è al Milan), quindi è ballottaggio Paquetà-Krunic, con il primo leggermente favorito.

In casa Juventus invece c’è stata un po’ di apprensione per le condizioni di Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt. Entrambi hanno avuto problemi fisici in questi giorni: il difensore olandese ha saltato la trasferta di Mosca mentre il portoghese è uscito nel secondo tempo per un fastidio all’adduttore. Maurizio Sarri però li ha recuperati e sono a disposizione per la partita di questa sera. Se l’impiego di Cristiano sembra scontato, quello di De Ligt non è certo: l’allenatore toscano potrebbe decidere di non rischiarlo. Nel caso, Rugani più di Demiral.

Piatek, batti un colpo: ha già segnato allo ‘Stadium’