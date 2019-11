CorSport – Kessie, addio a gennaio tutt’altro che da scartare 

Milan, possibile addio di Franck Kessie a gennaio: il club ha provato a chiudere il caso ma le parti potrebbero lasciarsi davvero. Ecco cosa filtra.

Intervenuto nel pre partita, il Ds Frederic Massara ha motivato così l’esclusione tra i convocati: “Si tratta semplicemente di una scelta tecnica. L’allenatore ha visto che Kessie sta vivendo un momento di appannamento: questa settimana non è riuscito ad allenarsi al meglio e a avuto anche qualche acciacco. Pioli ha così deciso di non puntare su di lui per questa gara, ma siamo convinto che Franck potrà tornare molto presto il giocatore che conosciamo”.

Milan-Kessie, possibile cessione a gennaio

La verità è che Kessie potrebbe essere il grande sacrificato considerando le esigenze economiche e il quadro tecnico, il quale vede un’abbondanza in mediana con Rude Krunic in grande spolvero nel ruolo dell’ivoriano. L’ipotesi di un addio – evidenzia il Corriere dello Sport – è tutt’altro che da scartare. Servirà soltanto l’offerta giusta per i saluti.

Ieri, intanto, il centrocampista è rimasto a Milano e oggi partirà per raggiungere il ritiro della Costa D’Avorio, impegnata sabato in casa contro il Niger e poi in in Etiopia tra otto giorni per due match di qualificazione per la prossima Coppa D’Africa.

Dovrà mettersi d’impegno questa volta, dato che al centro sportivo rossonero si è allenato male ed è apparso svogliato e poco convinto, forse demotivato dalla panchina contro la Lazio, motivo per cui alla fine Pioli ha optato per l’esclusione. A Milanello tornerà direttamente a 48 ore da Milan-Napoli, e così non è da escludere una nuova esclusione alla ripresa del campionato.

