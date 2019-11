Juve-Milan, i rossoneri sui social: “A testa alta”

Il Milan esce sconfitto anche dallo Stadium contro la Juventus. Solo pochi rossoneri hanno scritto sui social nel post-partita, ma tutti con lo stesso messaggio.

La sconfitta brucia sempre, e per chi fa sport per professione è inevitabile che sia così a maggior ragione. Il Milan perde ancora, stavolta lo fa contro una squadra qualitativamente superiore, ma dopo una partita giocata alla pari.

Tanti rimpianti per non aver sfruttato occasioni per certi versi clamorose, soprattutto prima del vantaggio avversario firmato da una gran giocata di Paulo Dybala. Sui social soltanto quattro calciatori del Milan hanno scritto messaggi nel post-partita, e tutti vanno verso la stessa direzione: “A testa alta”.

Un messaggio chiaro, che dà l’idea di come la squadra si sia sentita comunque soddisfatta – per quanto può esserlo dopo una sconfitta – della prestazione. Ed effettivamente la sconfitta di ieri è immeritata, ma ci sta quando sbagli certe occasioni contro avversari così forti tecnicamente e che possono segnarti ad ogni azione.

Uscire a “testa alta“, seppur “tristi per il risultato“ come scrive Hakan Calhanoglu, deve dare ulteriori motivazioni per il futuro. Bisogna provare in ogni modo ad invertire la tendenza dalle prossime partite. Ora ci sarà la sosta, un’occasione in più per riflettere, lavorare e studiare meglio dove vanno apportati i miglioramenti.

Visualizza questo post su Instagram Senza rimpianti, a testa alta ❤️🖤 #juventusmilan #weareacmilan Un post condiviso da Andrea Conti🇮🇹 (@contiandrea12) in data: 10 Nov 2019 alle ore 3:10 PST

Visualizza questo post su Instagram testa alta! 🔴⚫️ #forzamilan Un post condiviso da Lucas Paquetá (@lucaspaqueta) in data: 10 Nov 2019 alle ore 3:04 PST

Résultat décevant malgré un match solide de l’équipe 🔴⚫️ @acmilan Place maintenant à l’équipe nationale 🇩🇿 #DZ pic.twitter.com/cFOuf45rWf — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) 11 novembre 2019

