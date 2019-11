Tuttosport – Matic si svincola a giugno: sarà derby Milan-Inter

Il mediano serbo Nemanja Matic lascerà molto probabilmente il Manchester United a fine stagione, addirittura a costo zero.

Rivoluzione in vista per il centrocampo del Milan, che con l’avvento del nuovo anno potrebbe cambiare decisamente volto e caratteristiche.

Ad esempio tornano di moda le voci di un addio di Franck Kessie già nella sessione invernale di calciomercato. A gennaio l’ivoriano potrebbe essere messo in vendita, soprattutto per colpa dei suoi atteggiamenti poco professionali e delle recenti esclusioni dai match di campionato.

Il classe ’96 piace soprattutto al Wolverhampton, che già la scorsa estate aveva messo in piedi una trattativa con il Milan, mai però portata a termine. Comunque la partenza di Kessie appare più possibile che mai.

Con la partenza di Kessie, al Milan servirà un rinforzo a centrocampo piuttosto importante, un elemento di valore e magari anche maggiore esperienza da inserire nel reparto mediano.

Qualcuno parla di Ivan Rakitic, che però al momento appare una pista costosa e difficile da raggiungere. Altri dello svizzero Granit Xhaka, che potrebbe divorziare anzitempo dall’Arsenal dopo gli ultimi svolgimenti poco felici a Londra.

Ma secondo Tuttosport il nome ideale è quello di Nemanja Matic, mediano serbo del Manchester United. Un calciatore di spessore e che servirebbe come il pane per le sue importanti qualità: esperienza, fisicità, leadership in mezzo al campo.

Inoltre Matic a giugno prossimo si svincolerà dallo United, con pochissime possibilità di rinnovare il proprio contratto. Un affare a costo zero che il Milan potrebbe anche vedere agevolato dall’intervento di Zvonimir Boban, pronto a sfruttare le medesime origini balcaniche.

Ma occhio anche all’Inter: i nerazzurri sono in corsa per Matic, calciatore che il tecnico Antonio Conte ha già allenato ai tempi del Chelsea. Si prospetta un derby tutto milanese per il cartellino del calciatore classe ’88.

