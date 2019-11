Fiorentina, interessano due esuberi del Milan: i dettagli

Calciomercato Milan: due esuberi rossoneri nel mirino della Fiorentina. Trattativa che potrebbe concretizzarsi già a gennaio: ecco tutti i dettagli.

Il Milan ha ancora diversi esuberi in rosa, fuori dal progetto – o quasi – e che con Stefano Pioli peraltro non hanno giocato nemmeno un minuto. E la Fiorentina pare essere interessata ad entrambi. Stiamo parlando di Ricardo Rodriguez e Fabio Borini.

A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Nazione, molto vicino alle questioni fiorentine, che parla di un interesse dei viola proprio per i due calciatori del Milan. Una situazione che in via Aldo Rossi potrebbero cogliere al volo in quanto si tratta di due giocatori altamente fuori dai progetti, e i cui rendimenti per troppo tempo sono stati negativi.

Inadatti ad un palcoscenico ricco di pressioni come quello rossonero. Giocare per il Milan a San Siro non è lo stesso che giocare al Franchi con la Fiorentina. Con tutto il rispetto per un club comunque storico come i viola. Però Vincenzo Montella – che li conosce dai tempi del Milan cinese con Mirabelli ds – li rivuole e pensa che potrebbero fare al caso della sua nuova squadra.

Borini-Rodriguez via dal Milan: c’è la Fiorentina

Fabio Borini e Ricardo Rodriguez sono nel mirino della Fiorentina. È questa la notizia lanciata dal principale quotidiano di Firenze, “La Nazione”. E si parla anche di un contatto tra Fiorentina e Milan che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Il club viola vuole – giustamente – sondare il terreno sulla possibilità di chiedere i due giocatori. Si parla di un prestito, almeno questa sembra l’opzione che vorrebbe richiedere il club toscano al Milan. È solo una possibilità, al momento.

Poi vedremo se da una discussione con base di prestito, si passi a qualcosa di più conveniente per le casse di via Aldo Rossi. Nel caso di prestito, il Milan si libererebbe del pagamento di metà stipendio dei due calciatori.

Borini percepisce 2,5 milioni, Rodriguez 2,1: insieme costano al Milan 4,6 milioni di euro netti l’anno, che da gennaio a giugno sarebbe un risparmio di 2,3 milioni che andrebbe a carico della Fiorentina. Non un’operazione super conveniente per i rossoneri, che sarebbero ben più intenzionati a cedere i due calciatori a titolo definitivo.

