Di Marzio spiega: “Mertens via da Napoli a gennaio? Situazione chiara”

Calciomercato Milan: le voci su Dries Mertens in rossonero vengono commentate da Gianluca Di Marzio, che fornisce aggiornamenti in merito.

Dries Mertens al Milan? Perché no, una possibilità da non escludere. Ma c’era già chi parlava di un trasferimento a gennaio, e a questo punto la possibilità si fa ben più complicata.

Il noto giornalista esperto di mercato – Gianluca Di Marzio – ha parlato proprio della situazione dell’attaccante belga durante il WyScout Forum di Amsterdam. Proprio sulla possibilità di un addio di Mertens il prossimo gennaio, ha riferito: “Non penso che possa andare via a gennaio. Mertens è legatissimo al Napoli: vuole rimanere, e spera ancora di rinnovare il suo contratto per il rapporto viscerale che ha con squadra e città”.

Milan, Mertens a gennaio resta un sogno?

Ma la situazione resta complicata, soprattutto per quanto concerne il rinnovo di contratto. Mertens è un classe 1987, compirà 33 anni il prossimo maggio. Ha già un’età abbastanza avanzata, ma al momento non ha contratti pre-firmati con altri club.

E Di Marzio in tal senso precisa: “Al momento Mertens non ha accordi con altri club, la sua priorità va al Napoli, finché sarà possibile. Poi, a gennaio-febbraio, se non avrà rinnovato, è chiaro che sarà suo diritto ascoltare eventuale altre offerte”.

Insomma, il Milan a gennaio dovrà virare su altri obiettivi. Mertens è destinato a rimanere un sogno al momento, per gennaio. I nomi al momento sono i soliti che già conosciamo, uno su tutti Zlatan Ibrahimovic.

Poi manca ancora più di un mese all’apertura del mercato di riparazione, e tante dinamiche possono cambiare, e perfino migliorare. La speranza del Milan, e degli stessi tifosi, è che la squadra si sblocchi in zona offensiva. Che Krzysztof Piatek torni decisivo come la passata stagione, e che lo stesso Rafael Leao migliori la gestione del suo apporto in gara.

