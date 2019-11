Il messaggio di Donnarumma: “Vicini alla città di Venezia”

Gianluigi Donnarumma e la delegazione della nazionale italiana di calcio a Venezia per solidarietà dopo l’emergenza acqua alta. Il messaggio del portiere del Milan.

La disastrosa situazione in cui versa Venezia non è passata – ovviamente – inosservata ai media e nemmeno alla Nazionale italiana che oggi è andata in visita alla città. Nella delegazioni di calciatori, era presente anche Gianluigi Donnarumma.

Il portiere del Milan all’Ansa ha riferito queste brevi parole: “A nome di tutta la squadra, siamo vicini alla città di Venezia e mandiamo un grande abbraccio a tutti”. Un messaggio di solidarietà e vicinanza ad un popolo ferito, quello veneziano, che siamo certi si rialzerà nonostante i danni milionari subiti tra attività commerciali e culturali.

Venezia, il Mose e un’emergenza evitabile

Quanta rabbia attorno alla situazione in cui versa il capoluogo veneto. Un disastro naturale totalmente evitabile se – e risulta impossibile non portare il discorso sulla questione politica – ci fosse stata un minimo di oculatezza in termini di prevenzione.

La situazione del Mose (dighe mobili progettate per proteggere Venezia dall’alta marea) purtroppo la conosciamo ormai tutti, o quasi. Non sono bastati 30 anni e circa 7 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per finire l’opera.

Un progetto, purtroppo, condizionato ancora una volta da corruzione e scelleratezza tipiche italiane. In tutto questo il calcio non può fare molto. Magari tentare di mostrare indignazione verso certe scelte, provando a scuotere il pensiero critico dell’italiano medio.

