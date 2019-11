Giuseppe Riso: “Caldara è pronto. Ibrahimovic? Porta mentalità vincente”

News Milan: l’agente Beppe Riso ha parlato delle condizioni fisiche di Mattia Caldara e della possibilità di un ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

“Caldara sta sempre meglio, ed è pronto al rientro”, sono queste le parole dell’agente Giuseppe Riso su Mattia Caldara. Il difensore del Milan si allena regolarmente con il gruppo e presto tornerà a piena disposizione di Stefano Pioli.

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, l’agente ha riferito nello specifico: “E’ pronto, sta bene. Mi dice che si sente meglio giorno dopo giorno”. Una bellissima notizia per il giocatore, l’allenatore e gli stessi tifosi che aspettano un suo ritorno in campo a pieno regime da tanto tempo.

Con i problemi in cui versa la difesa rossonera, alla ricerca da troppo tempo di un partner ideale per affiancare Alessio Romagnoli, il recupero di Caldara arriva nel momento giusto. Sin qui sono stati insufficienti i rendimenti dei vari Mateo Musacchio e, per ultimo, Leo Duarte.

“Ibrahimovic ha quel che manca al Milan”

Beppe Riso ha continuato l’intervista commentando le voci che vedono Zlatan Ibrahimovic vicino ad un possibile ritorno al Milan. Dopo aver rescisso con il LA Galaxy e dato addio – a suo modo – alla MLS, lo svedese è il sogno di diversi club nonostante i 38 anni.

L’agente ha parlato così di Ibra: “È affascinante, porta una mentalità vincente. Ne parlavo l’altro giorno con Cristante, che si ricorda di quando era più giovane e andava in prima squadra. Porterebbe mentalità vincente, quella che in questo momento servirebbe al Milan”.

