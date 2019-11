Milan, partitella contro la Primavera: il risultato finale, Maldini protagonista

Partitella in famiglia oggi a Milanello tra la prima squadra e la Primavera: 5-0 il risultato finale, con tripletta di Daniel Maldini. Ecco il report ufficiale.

Oggi sfida interna a Milanello tra la prima squadra e la Primavera. Lo riportano i colleghi di acmilan.com: il match si è concluso 5-0 per il Milan “senior”, che comunque in squadra aveva qualche giovane giocatore della Primavera.

In gol sono andati Daniel Maldini, tripletta per lui, poi Andrea Conti e Giacomo Bonaventura. Presenti ovviamente tutti i calciatori non convocati con le rispettive nazionali. Stefano Pioli, dopo una fase di riscaldamento caratterizzata da esercizi a due tocchi, ha raccolto al centro del campo il gruppo per giocare una partitella insieme alla formazione Primavera: sfida divisa da tre tempi di venti minuti ciascuno.

Presenti il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara. Una tripletta per Daniel davanti a papà Paolo. A pochi giorni dal rinnovo di contratto firmato a Casa Milan e che blinderà Daniel Maldini in rossonero fino al giugno 2024.

Domani – riporta il sito ufficiale rossoero – la squadra si ritroverà a Milanello alle 12.30 per il pranzo e a seguire inizierà l’allenamento. Il tecnico Pioli, il centrocampista Bonaventura e il team manager Andrea Romeo, in mattinata, saranno a Roma per prendere parte all’incontro promosso dalla FIGC tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A con il Designatore della CAN A Stefano Rizzoli sul tema VAR.

