Calhanoglu vuole tornare in Bundesliga: il Milan attende offerte

Hakan Calhanoglu non ha nascosto l’ambizione di tornare a giocare in Bundesliga. Il Milan è disposto ad accontentarlo, ma serve la giusta proposta economica.

Hakan Calhanoglu non sta certamente impressionando da quando ha vestito la maglia del Milan. Era arrivato nell’estate 2017 per essere uno dei pilastri della squadra e il suo rendimento è stato caratterizzato da più bassi che alti.

Le aspettative erano di alto livello, considerando che aveva fatto molto bene in Bundesliga con il Bayer Leverkusen. A proposito di Germania, recentemente il giocatore non ha nascosto l’ambizione di farvi ritorno in futuro. Le sue parole hanno creato non poca discussione, visto che in rossonero è un titolare e certe dichiarazioni sono apparse fuori luogo.

Calciomercato Milan, arriveranno offerte per Calhanoglu

Il Milan è disponibile ad ascoltare offerte per Calhanoglu. In squadra sono pochi i giocatori ritenuti incedibili, il turco non è tra questi. Il suo contratto scade a giugno 2021 e oggi sembra difficile pensare ad un rinnovo. Dovesse arrivare una buona proposta, tra gennaio e l’estate 2020 un trasferimento del numero 10 rossonero sarebbe possibile.

Già nel mercato invernale scorso c’era stata la possibilità che Calhanoglu tornasse in Germania, dove era il Lipsia a volerlo. Tuttavia, non si verificarono le condizioni per giungere ad un accordo. Problemi non solo economici, ma anche lo stesso Hakan voleva giocarsi le sue chance a Milano e Gennaro Gattuso non era favorevole alla cessione.

Nelle prossime settimane non sono escluse altre offerte dalla Bundesliga. Difficilmente da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che sono i club indicati da Calhanoglu come “sogni” per il futuro. Ma possono aprirsi altre possibilità. Ovviamente poi tutto dipenderà dai soldi messi sul tavolo.

Il giocatore ha un valore residuo a bilancio di poco superiore ai 10 milioni di euro, dunque il Diavolo ha la possibilità di fare una buona plusvalenza. L’ex Bayer Leverkusen è un titolare nella formazione di Stefano Pioli, però la dirigenza può valutare la sua vendita. Di intoccabili ce ne sono pochissimi, come detto in precedenza.

Correa: “Il Milan mi voleva, l’Atletico ha deciso di tenermi”