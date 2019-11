Milan-Napoli, i convocati di Pioli: tornano Musacchio e Kessie. Sorpresa Maldini

Stefano Pioli dopo aver parlato in conferenza stampa e diretto l’allenamento, ha diramato la lista dei convocati per Milan-Napoli: ecco l’elenco completo.

Giornata di vigilia oggi a Milanello, con Stefano Pioli che prima ha parlato in conferenza stampa, poi diretto l’allenamento pomeridiano della squadra e infine ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di domani Milan-Napoli.

Due le assenze obbligate, ovvero gli squalificati Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu per il giallo da diffidati rimediato contro la Juventus. Mattia Caldara domani giocherà con la Primavera, in quanto ancora in ritardo di condizione, dunque non sarà ta i convocati.

Torna anche Mateo Musacchio, che ha recuperato al problema muscolare che lo ha tenuto fuori dallo scorso 31 ottobre. Il difensore argentino sarà probabilmente schierato tra i titolari domani.

Pioli tra sorprese, ritorni e tante assenze

C’era attesa invece su Franck Kessie, messo fuori rosa nell’ultima partita prima della sosta e in panchina per tutto il match contro la SPAL.

Il centrocampista ivoriano sarà almeno in panchina domani, anche se è tornato per ultimo – non per colpe sue – dagli impegni con la propria nazionale, e Pioli ne ha parlato così in conferenza: “Deve essere recuperato, la mia intenzione è quella di recuperare tutti i giocatori a disposizione. L’ho visto bene in allenamento”.

Due sorprese dalla Primavera: Daniel Maldini e Marco Brescianini, i due talenti più interessanti – e goleador – della formazione di Federico Giunti. Poi tante assenze: a partire da Leo Duarte, titolare nelle ultime due partite. Out anche Ricardo Rodriguez, Fabio Borini e Samuel Castillejo.

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI: Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI: Leão, Maldini, Piątek, Rebić, Suso.

