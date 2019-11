I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla 13.a giornata. Ecco la nostra TOP 11 scommesse, e riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale, dopo la sosta per le nazionali, vari infortuni e affaticamenti. Due settimane fa, ancora una volta, i nostri consigli hanno riscosso grande successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per questa giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

KRZYSZTOF PIATEK – La necessità di tornare al gol e regalare tre punti al Milan è scontata. Deve farsi perdonare le parole rilasciate in settimana dai propri tifosi. Milan-Napoli potrebbe essere la sua partita. Con quella doppietta in Coppa Italia a San Siro la scorsa stagione si presentò alla grande. Speriamo si ripeta.

LUCAS PAQUETA’ – Alle critiche di Rivaldo sulla maglia numero 10 del Brasile ha risposto con un gol. Speriamo continui anche domani a segnare e a rendersi utile per la squadra.

JESUS SUSO – La risposta piccata a Matteo Salvini su Instagram gli ha fatto recuperare punti su tifosi e appassionati di calcio. E i fanta-allenatori che lo hanno in squadra, almeno per questa partita, gli daranno senz’altro fiducia. Speriamo la ricambi con una grande prestazione.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare: le classiche “scommesse”.

Modulo 3-4-3 : Sirigu; Calderoni, Tomyasu, Hateboer; Zaccagni, Agudelo, De Paul, Pastore; Palacio, Quagliarella, Pandev.

: Sirigu; Calderoni, Tomyasu, Hateboer; Zaccagni, Agudelo, De Paul, Pastore; Palacio, Quagliarella, Pandev. Altri giocatori consigliati: Gabriel, Toljan, Rrhamani, Mancosu, Kucka, Petagna, Lasagna.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta anche l’improbabile a volte.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.

