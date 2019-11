Milan, Bonaventura: “Grande prestazione, contento del gol. Risultato giusto”

Giacomo Bonaventura per distacco il migliore in campo di Milan-Napoli. Nel post-partita l’autore del gol, ha commentato partita e prestazioni in zona mista.

Nel post-partita di Milan-Napoli, ha parlato dalla zona mista di San Siro Giacomo Bonaventura. Il migliore in campo per i rossoneri nelle nostre pagelle. Autore del gol decisivo, ma anche di alcune giocate di altissima qualità.

Jack ha commentato così la prestazione della squadra, che torna a far punti dopo un lungo periodo di sconfitte: “Stasera abbiamo fatto una grande prestazione, sono contento di essere tornato al gol a San Siro, aspettavo da tempo questo momento. Abbiamo fatto una prestazione positivo, intrapreso la strada giusta. Dobbiamo continuare così”.

Sul suo ruolo: “Mi trovo bene anche da mezzala o da esterno, l’importante è che quando vado in campo so cosa fare“. “Sicuramente dobbiamo leggere meglio alcune situazioni in tutte le fase. Penso di conoscere il campionato, ho tante partite in Serie A, cerco di fare del mio meglio e di dare consigli. L’importante è seguire il mister, sta facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare a credere nelle sue idee“.

Infine su chi meritava di più: “Il Napoli è una grande squadre e credo che per come è andata la partita il pareggio è giusto. Abbiamo fatto una buona gara e limitato le loro qualità. Siamo contenti di questo risultato“.

