Milan-Napoli, Musacchio: “Sto bene. Oggi serve dare il massimo”

Nel corso del pre-partita di Milan-Napoli, con le squadre già a San Siro, sono arrivate le dichiarazioni di Mateo Musacchio ai microfoni di Milan TV.

Milan e Napoli sono già arrivati a San Siro, dove tra poco si sfideranno nell’anticipo della 13.a giornata di Serie A. Dopo aver diramato le formazioni ufficiali, sono arrivate anche le dichiarazioni di Mateo Musacchio ai microfoni di Milan TV.

Il difensore rossonero, che torna titolare nell’11 scelto da mister Pioli, ha analizzato la sfida di quest’oggi che arriva dopo una settimana di pausa per gli impegni nazionali: “Il Napoli è una squadra forte, ma sappiamo che dobbiamo fare il massimo per ottenere un buon risultato. Abbiamo preparato molto bene la gara: è vero che non eravamo al completo per i nazionali, ma abbiamo lavorato al meglio durante la settimana”.

Musacchio è fuori per infortunio dallo scorso 31 ottobre in Milan-SPAL. Un problema muscolare lo ha tenuto fuori fino alla scorsa settimana. Questo il suo commento relativamente alle sue condizioni fisiche: “Sto molto bene, mi sono allenato con la squadra tutta la settimana. Sto bene”.

Milan-Napoli LIVE, diretta in tempo reale: risultato e cronaca