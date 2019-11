Milan-Napoli, formazioni ufficiali: out Leao, Conti e Krunic titolari

Alle ore 18 il calcio d’inizio di Milan-Napoli. Le squadre sono già a San Siro e i due allenatori, Pioli e Ancelotti, hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Milan-Napoli sarà il secondo anticipo del sabato della 13.a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18:00, davanti ad un San Siro delle grandi occasioni: previsti oltre 60.000 spettatori sugli spalti.

Le squadre sono già all’interno dell’impianto e i due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali. Confermate le indiscrezioni della vigilia da una parte e dall’altra. Tante le assenze per entrambi gli allenatori. Tra infortunati e squalificati, rossoneri e azzurri dovranno fare a meno di pedine importanti quali Milik, Bennacer, Calhanoglu e non solo.

Piatek, contro il Napoli sarà la 50ª presenza in Serie A

Milan-Napoli, formazioni ufficiali | Le scelte di Pioli e Ancelotti

Nel caso di Stefano Pioli confermato Giacomo Bonaventura nel tridente, con Paquetà e Krunic in mezzo al campo. Al centro dell’attacco Krzysztof Piatek. In difesa c’è Andrea Conti, con il ritorno di Mateo Musacchio al fianco di Alessio Romagnoli.

Carlo Ancelotti invece nonostante l’assenza per infortunio di Arkadiusz Milik, lascia in panchina anche Dries Mertens e José Callejon. Al loro posto Lozano ed Elmas. Di seguito le scelte dei due allenatori per Milan-Napoli:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

Panchina: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessie, Leão, Maldini, Rebić.

Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenz, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Lozano.

Panchina: Karnezis, Ospina; Gaetano, Llorente, Luperto, Ruiz, Manolas, Mertens, Younes.

Allenatore: Ancelotti.

Pagni: “Scontro Elliott-Gazidis per Ibrahimovic. La situazione”