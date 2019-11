Tutte le informazioni utili e necessarie per vedere Milan-Napoli in diretta tv e streaming.

Il Milan torna in campo dopo la sosta. Dopo Lazio e Juventus, altro impegno durissimo per la squadra di Stefano Pioli. A San Siro arriva il Napoli, un’altra squadra in difficoltà proprio come quella rossonera. Carlo Ancelotti torna ad affrontare il suo passato. Ed è una sfida fondamentale per il suo prosieguo sulla panchina azzurra.

Per il Diavolo è stato un inizio di stagione molto deludente. Pioli ha dato un minimo di identità tattica, ma i risultati faticano ad arrivare. Finora ha ottenuto soltanto una vittoria in quattro partite da allenatore del Milan; ora contro il Napoli ha la possibilità di svoltare, ma è un impegno molto difficile. Sì, anche gli azzurri vivono un momento particolare, ma sono pur sempre una squadra fortissima.

Orario Milan Napoli

Milan–Napoli è in programma oggi, sabato 23 novembre 2019, alle ore 18:00. Sarà la seconda partita di giornata dopo Atalanta-Juventus e prima di Torino-Inter.

Canale Milan Napoli su Sky

Milan–Napoli sarà un’esclusiva di Sky Sport. Come sempre la partita sarà visibile sul canale dedicato alla Serie A (Sky Serie A, canale 202), oppure su Sky Sport 1 (canale 251). Prima del match di San Siro, a Bergamo si gioca Atalanta-Juventus, anche questa in diretta su Sky Sport. Al termine della sfida, alle 17:00, inizierà anche il pre-partita di Milan-Napoli con Sky Calcio Show con Alessandro Bonan alla conduzione e i suoi ospiti. Insieme analizzeranno la sfida sotto ogni aspetto, con approfondimenti e interviste, e magari sarà possibile ascoltare la voce dei protagonisti. Chissà se ci sarà modo di sentire anche un’intervista ai nostri dirigenti (e se magari si aprirà l’argomento Ibrahimovic).

La partita Milan-Napoli in streaming (no Rojadirecta)

Vedere Milan-Napoli in streaming è semplicissimo per gli abbonati Sky Sport. Infatti è possibile scaricare dai propri store gratuitamente, sia Android che iOS, l’applicazione SkyGO: da lì si potrà accedere senza problemi al proprio pacchetto e assistere al match in qualsiasi luogo sui propri dispositivi mobile, quindi smartphone, tablet o computer. Se invece non siete clienti Sky, potete decidere di sottoscrivere un abbonamento a Now TV, la web tv di Sky. In questo modo è possibile ottenere il pacchetto sport con un abbonamento di solo un giorno, di due settimane o anche di un mese (ovviamente a costi differenti). Una buona soluzione per chi non possiede alcun abbonamento e vuole assistere alla partita Milan-Napoli.

Milan-Napoli, le probabili formazioni di Pioli e Ancelotti