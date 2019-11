Milan, Bonaventura unica gioia: “Ora rinnovo ed Europeo”

Il centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura è tornato al gol dopo moltissimo tempo e ha parlato dei suoi obiettivi futuri.

In una serata dalle tinte grige e poco felici, il Milan è riuscito comunque a ritrovare il suo Jack. L’unica notizia lieta di un periodo davvero difficile.

I rossoneri possono riabbracciare a tutti gli effetti Giacomo Bonaventura, ieri migliore in campo contro il Napoli oltre ad essere stato l’autore del pareggio definitivo, tra l’altro con un destro fulminante e preciso.

Il classe ’89 si è lasciato alle spalle il calvario post-infortunio ed è tornato a brillare: per lui è la seconda prova da titolare in un anno (dopo quella di Genova ad ottobre) ma soprattutto il primo gol realizzato in campionato dopo 412 giorni. L’ultimo sigillo fu in Milan-Chievo Verona 3-1 dello scorso anno.

Una rete che lo proietta in una nuova dimensione, fatta di ottimismo e di speranze a livello di squadra e personali. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il numero 5 nel post-partita ha indicato i suoi obiettivi: “Sono molto felice, lavorerò con passione e voglia puntando anche all’Europeo. Il contratto in scadenza? Al rinnovo pensa il mio agente”.

La missione di Jack dunque non finisce qui: il centrocampista tuttofare vuole tornare ad essere decisivo nel Milan per guadagnarsi, spazio, rinnovo contrattuale e magari la considerazione del c.t. Roberto Mancini in vista di EURO 2020. Per i rossoneri un vero acquisto in vista della seconda parte di stagione.

