Renan Lodi esalta Paquetà: “Merita la 10 del Brasile”

Il terzino brasiliano dell’Atletico Madrid ha elogiato il suo compagno di Nazionale Lucas Paquetà dopo le polemiche per la maglia numero dieci.

Durante la recente tornata di gare internazionali del mese di novembre, ha fatto molto discutere in Brasile una questione riguardante un calciatore del Milan.

Ha suscitato polemiche e vario stupore la scelta del c.t. Tite di assegnare la maglia numero 10 a Lucas Paquetà, talento rossonero che in patria evidentemente non gode di ampia considerazione.

E’ stato l’ex campione Rivaldo ad alzare il polverone, pubblicando un post piuttosto polemico contro questa scelta del commissario tecnico.

Paquetà ha risposto sul campo, realizzando un bellissimo gol nella seconda amichevole contro la Corea del Sud e provando a dimostrare di meritare la fiducia ‘simbolica’ dellla Seleçao.

Anche il compagno di squadra Renan Lodi, terzino brasiliano dell’Atletico Madrid, ha elgoiato alla Gazzetta dello Sport proprio Paquetà: “Non si parla d’altro, ma per me la numero 10 del Brasile è in buone mani. Paquetà se la merita, anche se pesa tantissimo visti i predecessori. Ma può indossarla benissimo”.

Un attestato di stima che farà piacere a Lucas, visto che oltre al peso di questo numero storico diventerebbe difficile per un giovane come lui sopportare critiche tendenziose e preventive. Al campo, come sempre, l’ardua sentenza.

Dani Olmo sfida l’Atalanta a San Siro: il Milan osserva