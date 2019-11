Ibrahimovic, statua bruciata dai tifosi del Malmö – VIDEO

A Malmö non hanno preso assolutamente bene la decisione di Zlatan Ibrahimovic di diventare co-proprietario dell’Hammarby. Proprio ieri c’è stato l’annuncio ufficiale dell’ingresso del giocatore come nuovo azionista del club di Stoccolma.

Malmö è la città dove Ibrahimovic è nato e cresciuto, dunque la sua scelta è stata inattesa e fonte di molte critiche. Alcuni tifosi della squadra locale hanno deciso di dare fuoco alla statua dedicata proprio all’attaccante e che era stata inaugurata ad inizio ottobre in presenza dello stesso Zlatan. Un segnale drastico del disappunto nei confronti della scelta effettuata dall’ormai co-proprietario dell’Hammarby.

Di seguito il video pubblicato da ESPN su Twitter.

Zlatan Ibrahimovic’s statue outside Malmo’s stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2019