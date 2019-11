Il Monza di Silvio Berlusconi pensa ad un ex Milan per rinforzare l’attacco. Adriano Galliani ha già avviato i contatti con il centravanti della SPAL Alberto Paloschi.

Il Monza vola verso la Serie B. In questo inizio di stagione ha dominato in lungo e in largo il girone A della Serie C. E Adriano Galliani sta già pensando al futuro. Il sogno per l’attacco è un ex Milan, che gioca ancora in Serie A.

Stiamo parlando di Alberto Paloschi, attualmente in forze alla SPAL. Secondo indiscrezioni di MBnews, Galliani avrebbe addirittura inziato i contatti con l’attaccante. E il papà sarebbe stato avvistato di recente allo stadio Brianteo di Monza. Un’ipotesi suggestiva, ma comunque parecchio complicata. Da Monzello, centro sportivo del Monza, piovono smentite su questo interesse.

Calciomercato Monza | Galliani e il sogno Paloschi

Per gennaio è un’ipotesi più che complicata, quasi utopistica azzardiamo. Paloschi non è la prima scelta della SPAL, ma ha collezionato 5 presenze in questo inizio di campionato. L’ultima due settimane fa contro l’Udinese, nella quale ha giocato l’intero match. Insomma, passare dalla A alla C sarebbe troppo, soprattutto per un giocatore che può ancora giocarsi le sue chance in Serie A.

A fine stagione però, con il contratto di Paloschi che scadrà nel giugno 2021, potrebbe esserci una chance. Soprattutto se, come sembra, il Monza giocherà in Serie B.

Paloschi è un classe 1990, compirà 30 anni il prossimo gennaio, cresciuto nel vivaio del Milan ed ha anche giocatore proprio con i rossoneri in quello storico esordio in Milan-Siena con Carlo Ancelotti in panchina: il baby bomber segnò dopo appena 18 secondi. Poi, purtroppo, la sua carriera non è andata in crescendo come si sperava e pensava.

Dopo Gabriel Paletta a parametro zero, vedremo se per il Monza è previsto un nuovo colpo d’esperienza. Ribadiamo il nostro scetticismo, almeno per gennaio. Poi la prossima estate chissà. Staremo a vedere.

