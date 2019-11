Milan, Caldara in campo con la Primavera

Il difensore rossonero Mattia Caldara giocherà ancora una volta con la squadra Primavera per cercare di ritrovare la forma atletica perfetta.

Non è ancora tempo di rientro in prima squadra per Mattia Caldara, lo sfortunato difensore del Milan che negli ultimi due anni è stato vittima di diversi infortuni.

L’ex Atalanta e Juventus è rientrato ormai dalla riabilitazione post-intervento al legamento crociato, effettuato nella scorsa primavera. Ma sembra non essere ancora al top della forma fisica e atletica.

Per questo motivo, come riportato da Sky Sport, Caldara anche oggi scenderà in campo con la Primavera del Milan nel match di campionato contro i pari età della Virtus Entella.

Una scelta presa in sintonia dal tecnico Stefano Pioli, dallo staff medico milanista e anche dall’allenatore delle giovanili Federico Giunti, che si affiderà al numero 31 del Milan per sfidare i liguri in quella che sarà la gara della decima giornata.

Nell’incontro odierno delle ore 14,30 dunque Caldara scenderà regolarmente in campo: si tratta della seconda presenza stagionale con la Primavera dopo quella di ottobre contro la Cremonese.

Un test probante che il Milan spera si riveli decisivo per il ritorno di Caldara a buoni livelli atletici: i rossoneri si augurano che il classe ’94 possa tornare a disposizione di Pioli quanto meno per l’inizio del 2020, come un vero e proprio acquisto ‘interno’.

