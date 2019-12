Infortunio Paquetà | le condizioni del centrocampista del Milan

Infortunio Paquetà | il brasiliano è ancora alle prese con problemi muscolari. Non è disposizione per Parma-Milan. Le sue condizioni e i possibili tempi di recupero

Lucas Paquetà non è a disposizione per Parma–Milan di oggi pomeriggio. Il giocatore non è nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Che ha dovuto rinunciare al brasiliano per un problema muscolare. Nonostante un periodo poco brillante, l’ex Flamengo è una pedina importante per il Diavolo e la sua assenza è pesante. Pioli dovrebbe sostituirlo con il ritrovato Giacomo Bonaventura nel ruolo di mezzala.

L’infortunio di Paquetà non sembra grave. Si tratta di un risentimento muscolare accusato qualche giorno fa in allenamento. Non ha recuperato dal problema e Pioli ha preferito non convocarlo. In casi del genere c’è sempre il rischio di complicare ulteriormente la situazione. Meglio invece tenerlo a riposo e sperare di recuperarlo nel più breve tempo possibile. Considerata l’entità dell’infortunio, è probabile che Paquetà possa rientrare la prossima settimana.

Infortunio Paquetà: i tempi di recupero

Come detto, Paquetà ha subito un risentimento muscolare nei giorni scorsi e non ha recuperato. Non giocherà in Parma–Milan (non è stato nemmeno convocato). Il suo però non è un problema grave, ecco perché probabilmente potrà tornare già la prossima settimana. Domenica 8 dicembre è in programma Bologna–Milan: un’altra partita in Emilia-Romagna, un altro impegno difficile. Servirà anche l’apporto di Paquetà, un giocatore che non si è ancora espresso al massimo in Italia.

Quando rientra quindi Paquetà? Probabilmente già la prossima settimana, a meno di ricadute da qui ai prossimi giorni in allenamento. Ci auguriamo che possa mettersi a disposizione di Pioli il prima possibile. Come detto, non è in un momento brillante, ma resta un giocatore dai colpi importanti. In un momento così delicato come quello del Milan, uno con le sue qualità è sempre fondamentale.

