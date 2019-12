Parma-Milan, probabili formazioni: tornano Suso e Calhanoglu

Parma-Milan, pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ritrova alcuni titolari intoccabili e conferma il modulo ormai ‘classico’.

È il giorno di Parma-Milan, gara fondamentale per il cammino dei rossoneri in campionato. E le scelte di formazione di Stefano Pioli sembrano essere già fatte.

Il tecnico emiliano torna nella sua città natale a caccia di tre punti che sarebbero vitali per il proseguo della stagione. E per farlo punterà su due calciatori ritrovati: Jesus Suso e Hakan Calhanoglu, tornati a disposizioni e certi del posto dal 1′ minuto.

La formazione del Milan

Come sostiene la Gazzetta dello Sport, Pioli punterà sui due esterni d’attacco nel più classico dei 4-3-3 di partenza. La formazione è praticamente scritta: Gigio Donnarumma tra i pali, difesa in linea con Conti e Theo Hernandez sulle fasce ed il duo Musacchio-Romagnoli al centro.

In mezzo al campo rientra anche Ismael Bennacer, scelto come regista, con Kessie e il redivivo Bonaventura ad agire da interimedi ai suoi fianchi. Infine l’attacco, dove Suso e Calhanoglu giocheranno larghi al servizio del polacco Piatek, confermato come unica punta.

I titolari del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

La formazione del Parma

Modulo identico per il Parma di mister D’Aversa, con interpreti però molto diversi. I ducali faranno a meno di calciatori rilevanti come Inglese e Karamoh, ma ritrovano dal 1′ minuto la scheggia impazzita Gervinho.

Spazio dall’inizio per i due ex milanisti Darmian e Kucka; proprio lo slovacco agirà in un ruolo inedito, quello di ‘falso 9’ in posizione centrale, sfruttando la sua fisicità ed i suoi tempi di inserimento. Occhi puntati anche sul gioiello Kulusevski, del quale ormai si parla un gran bene.

La formazione del Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

