Parma-Milan, Musacchio: “Vittoria fondamentale, ci servivano i 3 punti”

Mateo Musacchio ha commentato risultato e prestazione dopo Parma-Milan 0-1 oggi allo stadio Ennio Tardini. Successo vitale per la squadra rossonera.

Mateo Musacchio nuovamente titolare oggi in Parma-Milan 0-1 e autore di una buona prestazione. Allo stadio Ennio Tardini era fondamentale vincere e la squadra di Stefano Pioli ci è riuscita, seppur non senza difficoltà.

Il difensore argentino al termine della partita si è concesso ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni sul successo odierno: «Abbiamo conquistato 3 punti importanti, la vittoria è stata meritata e ne avevamo bisogno. Oggi non era facile, perché il Parma ha attaccanti rapidi. Però siamo riusciti tutti a disputare una buona partita».

A Musacchio viene domandato del prossimo impegno della squadra rossonera contro il Bologna, sempre in trasferta: «Finora abbiamo giocato abbastanza bene, ma senza riuscire a ottenere i risultati sperati. Oggi era fondamentale vincere e ora dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide».

In casa Milan si spera che la vittoria conquistata a Parma possa dare la svolta necessaria ad una stagione per adesso negativa. I ritrovati 3 punti devono essere uno stimolo a proseguire la striscia positiva di risultati. Nel prossimo weekend a Bologna non bisognerà fallire. Un nuovo successo può aiutare il gruppo a crescere ulteriormente.

