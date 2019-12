Che affare Theo Hernandez: l’intuizione di Maldini e i dettagli dell’acquisto

Tutto sull’acquisto di Theo Hernandez, calciatore che Paolo Maldini ha voluto fortemente dal Real Madrid durante la scorsa estate.

Theo Hernandez è il miglior acquisto del Milan nel 2019. I numeri e le prestazioni lo confermano, vista anche la rete decisiva ieri contro il Parma.

L’approdo del francese a Milanello lo si deve in particolare ad una persona: il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini. L’intuizione dell’ex capitano rossonero si sta dimostrando più che azzeccata.

Maldini l’estate scorsa ha scelto di puntare forte su Theo, osservato ai tempi del prestito al Deportivo Alaves. E’ stato proprio lo storico numero 3 a volare in Spagna per definire il suo acquisto, trovando il sì del Real Madrid dopo diversi colloqui.

Maldini, il viaggio a Ibiza per strappare il sì di Theo Hernandez

Paolo Maldini, ben consigliato dai talent-scout rossoneri, ha scelto di puntare forte su Theo Hernandez già nel giugno scorso.

Quando tutti gli operatori di mercato pensavano che il Milan spingesse con il Real per altri talenti, come Dani Ceballos o Mariano Diaz, Maldini aveva già fatto la sua scelta.

Ecco perché in estate il dirigente del Milan è volato ad Ibiza: dopo alcuni contatti iniziali con il Real e con l’agente di Hernandez, Maldini ha deciso di agire personalmente, incontrando le varie parti nella nota isola delle Baleari.

Fu in quella meta da sogno che il Milan trovò l’accordo con le ‘merengues‘ per l’acquisto di Theo Hernandez, un terzino classe ’97 poco noto in Italia ma già apprezzatissimo nella Liga spagnola.

Lo stesso difensore ha di recente ringraziato il suo idolo Maldini per averlo scelto: “E’ grazie a lui che ho scelto di giocare il Milan. Mi ha convinto, mi ha detto di puntare su di me. Lo ammiro per questo e l’ho sempre ammirato”.

Hernandez-Milan, i dettagli dell’operazione

Il 6 luglio 2019 il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Theo Hernandez dal Real Madrid, con tanto di video di presentazione per il numero 19.

Un’operazione che il club di via Aldo Rossi ha definito sulla base di 20 milioni di euro, una cifra alta ma che oggi appare decisamente congrua per il valore del terzino francese.

Hernandez ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, andando a percepire dal Milan uno stipendio da 1,5 milioni netti a stagione.

Il francese su Instagram ha spesso rivelato di ispirarsi proprio al suo ‘scopritore’ Maldini. Non a caso, quando aveva la stessa età di Hernandez, l’ex capitano (stagione 1990-91) chiuse il campionato segnando ben 4 reti. Il suo possibile erede è già a quota 3 centri e punta ad eguagliare il suo idolo.

